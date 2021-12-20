В Свердловской области снижается число новых случаев COVID-19

В Свердловской области сохраняются ограничительные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области продолжает снижаться количество новых случаев коронавируса. По состоянию на 20 декабря 2021 года за сутки выявлено 615 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 201случай выявлен в столице Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Верхнем Дуброво, Красноуфимске, Ревде, Реже, Серове, Нижнем Тагиле, Карпинске, Дегтярске, Ирбите, Среднеуральске, Пелыме и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале составляет 192 479 человек, из которых 165 985 полностью справились с вирусом. За сутки врачи сняли диагноз у 451 пациента.

Медики оценивают состояние 515 пациентов как тяжелое, 336 человек размещены в палатах реанимации, 266 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждены еще 33 случая смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии в Свердловской области составляет 9 091 человек.