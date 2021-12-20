За три дня в Свердловской области зарегистрировано около 300 ДТП

Фото: УГИБДД по Свердловской области

За минувшие выходные в Свердловской области обрушился снегопад было зарегистрировано около 300 ДТП. По данным регионального управления ГИБДД, в авариях погибли пять человек, еще 37 получили травмы.

- В субботу днем, на 9 км автодороги «Ревда-Дегтярск-Курганово», 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле», не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, не учла дорожные и метеорологические условия, допустила занос автомобиля, и выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Форд», - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии получили травмы трое детей и двое взрослых. Кроме этого на трассе Екатеринбург – Тюмень в столкновении легковушки и фуры погибли два человека.