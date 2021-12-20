Психолог дала советы, как вычислить стукача в коллективе

Стукача можно вычислить по его психологическим особенностям Фото: Иван ВИСЛОВ

Психолог Марина Гладышева рассказала изданию NEWS.ru, как вычислить в коллективе стукача, который передает информацию о промахах сотрудников руководству. Причиной таких поступков психолог назвала желание понравиться руководителю и особенности эмоционального типа сотрудника.

По словам специалиста, как правило, стукач – это недовольный человек, выражающий свои эмоции непривычным способом.

- Обычно это люди скрупулезные, недовольные, у них по лицу видно, что они стараются это скрыть, но у них не получается. Это основные пункты, - говорит психолог.

Каждый стукач уверен, что работает больше других, однако начальство не замечает их усилий. Следовательно, заложив своего коллегу, они поднимутся сами. В этом суть их поведения на работе.

У стукачей есть подавленная скрытая зависть, они ненавидят, когда хвалят их коллег, а их обходят стороной.

- Тогда они начинают пытаться заслужить одобрение не своими действиями, но своими поступками, утверждает Марина Гладышева.