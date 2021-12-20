Сетевой креативный кластер в Екатеринбурге запустят в мае 2022 года

Кластер разместится на улице Вайнера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появится сетевой креативный кластер. Старт его созданию 20 декабря 2021 года дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В этот день глава региона вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и директором свердловского Фонда поддержки предпринимательства Валерием Пиличевым подписали соглашение о начале создания кластера на Вайнера, 16.

- Должно быть больше мест, где молодые люди, люди талантливые и увлеченные, могли бы себя проявить. Конечно, это серьезный толчок к развитию креативных индустрий в целом. Своеобразной штаб-квартирой теперь станет площадка в Екатеринбурге, которую, надеюсь, мы откроем в мае, - рассказал Евгений Куйвашев.

Свердловская область принимает участие в федеральной программе по преобразованию заброшенных промзон и неиспользуемых территорий в креативные кластеры. Это делается для создания мест притяжения представителей креативного предпринимательского сообщества, жителей региона и туристов.

Подобные площадки уже созданы в Сысерти, Нижнем Тагиле и Черноисточинске. Их объединят в одну сеть, центром которой станет кластер на Вайнера, 16, который запустят в мае 2022 года. Также через два-три года в эту сеть войдет бывшая суконная фабрика в Арамили.

На этой площадке площадью в 2,5 тысячи квадратных метров откроют офисы креативных структур, региональный продюсерский медиацентр, а также магазин креативных продуктов.