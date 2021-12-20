В Екатеринбурге пожар произошел на строительной площадке «ЖК Clever park»

На месте пожара работают восемь человек личного состава и две единицы спецтехники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге днем, 20 декабря, пожар произошел на строительной площадке «ЖК Clever park». Пламя охватило бытовку. Сильный дым от пожара заметен в том числе и в расположенном неподалеку ЖК «Чемпион Парк».

- В 12:29 поступило сообщение о пожаре в районе пересечения улиц Щорса и Машинной в Екатеринбурге. По оперативной информации горит бытовка на территории строительной площадки, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара задействованы восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас пожарные делают все, чтобы локализовать огонь и потушить возгорание.

Напомним, недавно пожар произошел на строительной площадке Универсиады-2023. Там на площади 12 квадратных метров горел мусорный контейнер. В «Синара-Девелопмент», занимающейся застройкой в этом районе, отметили, что будет проведено служебное расследование.