Работы в парке должны были завершить еще в сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на огромные ямы в Парке XXII Партсъезда, которые выкопаны прямо посреди детской площадки. По словам горожан, рабочих не видно здесь еще с конца ноября, а дыры в земле так никто и не убрал.

В администрации города заверили, что работы в парке еще не закончены и ямы обязательно уберут.

- За срыв сроков к подрядчику применяются штрафные санкции, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии. - Ямы выкопаны под фундаменты для малых архитектурных форм и будут засыпаны после их установки.

Отметим, что реконструкцию в парке XXII Партсъезда в конце августа оценил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Тогда сообщалось, что все работы будут завершены до 10 сентября.

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