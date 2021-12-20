Ледовый городок на площади 1905 года откроют 29 декабря 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге идет возведение Ледового городка на площади 1905 года. В 2021 году на площади возвели 50-метровую искусственную ель с многоцветной иллюминацией, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Также здесь завершается строительство сцены с огромным мультимедийным экраном, замка, лабиринта и горок.

Тема Ледового городка в Екатеринбурге к Новому 2022 году - «Новогоднее царство, Тридевятое государство», именно поэтому тут представлены герои русских народных сказок. Откроется Ледовый городок 2022 в Екатеринбурге 29 декабря, вечером.

Кстати, со 2 января 2022 года от остановки «Площадь 1905 года» будут курсировать бесплатные шаттлы до второго Ледового городка, который возвели на парковке выставочного центра «Екатеринбург Экспо».

На прошлой неделе корреспондент «КП-Екатеринбург» проверила, как украсили столицу Среднего Урала к приближающемуся Новому году.