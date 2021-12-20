Восемь инновационных разработок по итогам стартап-интенсива с УрФУ внедрит СвЖД в 2022 году

Инфраструктура "Ласточки". Фото предоставлено пресс-службой РЖД

По итогам программы восемь перспективных разработок с подтвержденным экономическим эффектом уже в 2022 году пройдут опытную эксплуатацию на предприятиях СвЖД и в будущем могут быть внедрены на сети российских железных дорог.

Основным полигоном для тестирования инноваций станет станция Екатеринбург-Сортировочный. Так, для закрепления составов на станционных путях начнут использовать «умные» тормозные башмаки, передающие данные о своем местоположении. На тяговой подстанции установят малогабаритное устройство, повышающее энергоэффективность и надежность оборудования. В газовой котельной смонтируют ультразвуковую установку, предотвращающую отложение солей и накипи в трубах. За соблюдением работниками требований техники безопасности будет следить система видеоаналитики на базе нейронных сетей.

Инновациям - зеленый свет. Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Повысить скорость обработки данных при ультразвуковой дефектоскопии железнодорожного пути СвЖД поможет программная платформа на основе искусственного интеллекта. Также специалисты магистрали будут тестировать прибор для проверки и настройки защитных устройств контактной сети, позволяющий проводить регламентное обслуживание проще и быстрее.

Мобильный технический комплекс позволит восстанавливать профиль колесных пар «Ласточек» без перемещения составов в специализированный ремонтный цех. А пассажиры электричек в Пермском крае получат возможность оплачивать проезд со смартфона, считав QR-код на станции или в вагоне поезда.

Энергообрудование. Фото предоставлено пресс-службой РЖД

В рамках «Стартап-интенсива» проводился также конкурс рационализаторских предложений среди сотрудников Свердловской магистрали. Лучшими были признаны три перспективные разработки для локомотивного и путевого хозяйств, информационно-вычислительных систем. После оформления пакета необходимых документов, заявки на данные инновации будут направлены для регистрации в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).