От площади 1905 года до Экспо-центра запустят бесплатный автобус

Автобусы будут ходить от площади 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге со второго января 2022 года от остановки общественного транспорта «Площадь 1905 года» до выставочного центра «Екатеринбург Экспо» будет курсировать бесплатный шаттл.

По словам начальника Управления культуры администрации города Ильи Маркова, сейчас общими усилиями завершается строительство второго Ледового городка, который разместился в Экспо-центра.

- На парковке у «Екатеринбург Экспо» второй ледовый городок реализуем. Техническое новшество – со 2 января бесплатный шаттл от площади 1905 года до «Экспо», - говорит Илья Марков.

Напомним, что сейчас завершается строительство Ледового городка на главной площади Екатеринбурга. В этом году здесь будут более широкие входы, для соблюдения социальной дистанции.