Сестра рассказала о пропавшем под Екатеринбургом высоком мужчине со шрамом на лице

Полиция ищет мужчину уже несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 декабря 2021 года в поселке Балтым на окраине Верхней Пышмы пропал 36-летний Ярослав Сайко, которого разыскивают родственники, сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Прорыв».

У мужчины есть особые приметы – его рост составляет около 210 сантиметров, также у него есть шрам через все лицо. Ярослав нуждается в медицинской помощи.

О том, что происходило с Ярославом Сайко, изданию TagilCity.ru рассказала его сестра. На Балтыме мужчина работал вахтовым методом, из-за заболевания он вынужден принимать таблетки.

Ярослав Сайко пропал 11 декабря 2021 года. Фото: поисковый отряд "Прорыв"

С вахты мужчина должен был вернуться домой в поселок Зайково Ирбитского района 16 декабря. Однако домой он не вернулся, после чего оказалось, что он пропал за пять дней до этого.

Девушка дозвонилась до начальника брата, который рассказал, что Ярослав разговаривал сам с собой, а через три дня собрал вещи и ночью покинул место работы.

У мужчины зелено-карие глаза, темно-русые волосы, он был одет в одежду зеленого цвета и черные берцы.