В пятницу в парке Маяковского откроют 17-метровую горку

В парке Маяковского планируют провести реконструкцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой зимой одна из самых больших горок в Екатеринбурге разместится в парке Маяковского. Ее высота составит 17 метров. Она откроется уже на этой неделе.

- Гвоздем программы зимнего парка Маяковского станет наша супергорка, - говорит Павел Зубакин, директор парка Маяковского. - Проект завершен, проходит тестирование и освидетельствование. Если погода не подведет, в пятницу в 18.00 откроем локацию. Посетители с трех скатов смогут скатиться. Два из них находятся на высоте 17 метров. Один на высоте 10 метров. Общая длина ската порядка 150 метров.

В парке отмечают, что покрытие ската сделано не изо льда, а из полимерного материала, что позволит контролировать скорость спуска.