Театр Эстрады в парке Маяковского начнут реконструировать в 2022 году

В парке Маяковского подвели итоги года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С началом строительного сезона в 2022 году в парке Маяковского Екатеринбурга начнут приводить в порядок Театр Эстрады.

- Из самого важного - в следующем году ждем начала реконструкции летнего Театра Эстрады, - рассказал Павел Зубакин, директор парка Маяковского. - В администрации города приняли наше пожелание учесть финансовые затраты на эти работы. С началом строительного сезона приступим. Возведение нового летнего театра способно переформатировать весь пейзаж парка Маяковского.

Территория Театра Эстрады, построенного еще в советские годы, в парке много лет используется, как склад. В середине лета руководство парка показало его губернатору Свердловской области и рассказали об идее восстановить театр. Глава региона тогда поддержал эту идею.