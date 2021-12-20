ВТБ на треть увеличил розничное кредитование в Свердловской области

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Наибольшим спросом в регионе пользуются потребительские займы. Их объем выдач составил 30 млрд рублей, что на 68% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Также за январь-ноябрь порядка 10 тыс. свердловских семей улучшили жилищные условия вместе с ВТБ, оформив ипотечные займы на общую сумму свыше 26 млрд рублей (+10% год к году). Кроме того, уральцы получили в банке автокредиты на 1,6 млрд рублей.

Объем розничных займов клиентов банка на Среднем Урале за три квартала 2021 года увеличился до 130,5 млрд рублей (+12%), а суммарный кредитный портфель по физическим и юридическим лицам — до 250,5 млрд рублей (+26%).

Предприятия Свердловской области также активно пользуются банковским финансированием для решения своих задач. Корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе с начала года увеличился в 1,5 раза, до 120 млрд рублей, в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса — до 27,1 млрд рублей. В отраслевой структуре кредитов СМБ наиболее существенные доли принадлежат предприятиям сферы торговли (36%) и строительного сектора (33%).

Растет и объем средств, размещенных в ВТБ жителями и предприятиями Среднего Урала. За три квартала портфель привлечения банка в регионе увеличился на 10%, до 170,6 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на средства частных клиентов – 120,2 млрд (+11% с начала года). В том числе 65,9 млрд свердловчане хранят на вкладах, накопительных счетах и в других сберегательных продуктах, объем таких вложений с начала года увеличился на 11%. Продолжает динамично расти интерес к инвестиционным инструментам, в которых жители области разместили 54,3 млрд (+24%).

Компании Свердловской области на 1 октября держат на счетах и депозитах в ВТБ свыше 50,4 млрд рублей, с начала года корпоративный портфель вырос на 8%. В том числе на предприятия и среднего и малого бизнеса приходится 31,9 млрд рублей.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, прокомментировал: «Частные клиенты и предприниматели активно пользовались заемными средствами для решения своих задач, что стимулировали низкие ставки и удобные цифровые сервисы. Портфель ВТБ в регионе по ипотеке вырос на 10%, по потребительским займам — 16%. При этом мы внимательно следим за тем, чтобы кредитная нагрузка свердловчан была на комфортном уровне, оказываем поддержку с помощью льготных программ, рефинансирования, дополнительных выплат для социальных категорий».

Топ-менеджер добавил, что новым трендом становится рост интереса к сберегательным продуктам: «С ростом ставок по депозитам частные клиенты все чаще формируют диверсифицированный портфель. В среднем порядка 55-60% личных средств свердловчане размещают на вкладах и накопительных счетах, 40-45% — в инвестпродуктах. Среди уральских предпринимателей мы также видим высокий интерес к размещению свободных средств – портфель ВТБ в регионе по данному направлению за 9 месяцев вырос на 23%. Одним из драйверов стал запуск нового интернет-банка для бизнеса, где удобно управлять финансами компании, и, в том числе, в несколько кликов оформлять бизнес-депозиты».