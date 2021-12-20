Обвиняемый бросился на медика с палкой и ударил по голове Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском вынесли приговор мужчине, избившему палкой врача скорой. Инцидент произошел ночью, 9 июля 2021 года, когда медик в составе выездной бригады прибыл на вызов в квартиру по улице Жуковского. Там врачей ждал пациент с раной шеи и пьяный Алексей Чигвинцев.

Увидев медиков, Алексей начал размахивать ножом и всячески проявлять агрессию. После он спустился на улицу вместе с пациентом и бригадой скорой, где схватил деревянную палку и ударил ей врача по голове. Медик получил сотрясение головного мозга, ушибленную рану лба и волосистой части головы.

- Мировой судья судебного участка № 2 Красногорского судебного района Каменска-Уральского на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Алексея Чигвинцева, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина признан виновным по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности). Свою вину он признал.

С учетом данных о личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих и отягчающих его ответственность, а также мнения потерпевшего, суд назначил Алексею Чигвинцеву наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.