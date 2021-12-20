Стриптиз-клуб устроил шоу «толстушек», чтобы помочь детским домам

Благотворительное шоу «толстушек» проходило в стриптиз-клубе «Титос». Фото: предоставила Оксана Морозова.

В Екатеринбурге стриптиз-клубы провели благотворительный вечер, после которого все средства потратили на подарки детским домам и приютам для животных. Сегодня, 20 декабря девушки продолжают покупать и развозить вещи. Благотворительное шоу «толстушек» проходило в стриптиз-клубе «Титос». На предновогоднем чемпионате выбрали самую грациозную «Мисс ХХl».

- Главным условием участия был вес конкурсанток от 150 килограмм. На все деньги, полученные на этой вечеринке, были куплены подарки детям, а также корма для питомцев. Мы приобрели для мальчишек и девчонок новую одежду, сладкие подарки, игрушки. В приюты для животных закупили больше ста килограммов корма. Сегодня мы продолжаем покупать подарки, - рассказала «КП-Екатеринбург» арт-директор клуба «Черный лед» Алена.

Питомцам привезли больше ста килограммов корма. Фото: скриншот видео.

К шоу конкурсантки готовились два месяца и репетировали концертные номера. Арт-директоры стриптиз-клубов посетили четыре детских дома в Екатеринбурге. Также они заглянули в несколько приютов для животных. Напомним, месяц назад стриптиз-клубу «Черный лед» один из постоянных посетителей подарил дом, в котором сотрудницы построят приют для собак.