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Общество20 декабря 2021 5:54

В Свердловской области последствия снегопада ликвидируют 350 единиц техники

Высота снежного покрова на проезжей части составила 15 сантиметров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Последствия снегопада будут полностью ликвидированы в течение дня

Последствия снегопада будут полностью ликвидированы в течение дня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, 19 декабря, после обильных осадков высота снежного покрова на проезжей части составила 15 сантиметров. Чтобы ликвидировать снегопад на дороги выехали 350 единиц коммунальной техники. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.

- Специалисты управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега, - рассказали в департаменте информполитики. - В настоящее время трассы инспектирует 13 кураторов. По их словам, последствия снегопада будут полностью ликвидированы в течение дня.

Отметим, что 48 автоматических комплексных постов дорожного контроля постоянно мониторят метеоусловия на региональных трассах. Кроме того, метеодатчики и видеокамеры на них позволяют следить за состоянием проезжей части в режиме реального времени и контролировать работу подрядных организаций, занимающихся содержанием дорог.