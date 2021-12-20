Екатеринбург встал в девятибалльных пробках

Город встал в пробки после снегопада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилисты Екатеринбурга в понедельник утром, 20 декабря, из-за снега, который шел все выходные, встали в километровые заторы. Судя по Яндекс.Картам дорожная ситуация сейчас оценивается в девять баллов.

Дольше всего придется стоять в переулке Базовом. Там пробка растянулась от Луганской до Комсомольской. Сложная обстановка на улице 40-летия Комсомола, Сыромолотова и Сибирском тракте. По Владимира Высоцкого и Малышева затор растянулся до Восточной. Проспект Космонавтов стоит от Фрезеровщиков до Челюскинцев.

Кроме того, в городе за утро произошло как минимум семь ДТП. Там, где произошли аварии самые сложные заторы.