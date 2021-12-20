Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 20 декабря: коллапс в Кольцово, пожар в многоэтажке и спасение кошки

Новости Екатеринбурга: утро 20 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 20 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

В ночь на 20 декабря 2021 года из-за сильного снегопада в Екатеринбурге в аэропорту «Кольцово» не смогли приземлиться три пассажирских рейса и один грузовой. Они отправлены на запасные аэродромы.

Речь идет о рейсах SU-1406 из Москвы, U6-7230 из Будапешта и U6-3962 из Уханя, которые направили в Тюмень, рейсе U6-263 из Москвы – его направили в Челябинск. На данный момент все эти рейсы уже прибыли в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Кольцово».

В ночь на понедельник в Екатеринбурге загорелся 18-этажный жилой дом по улице Бакинских Комиссаров на Уралмаше.

Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали по лестничным маршам 12 человек, включая 1 ребенка.

Оказалось, что возгорание произошло на площади в три квадратных метра в квартире на 8 этаже. Пожар устранили за 13 минут. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге пришлось развернуть целую спецоперацию по спасению кошки Дарьи, которая сорвалась с поводка, залезла под крышу одноэтажной постройки и не могла выбраться назад.

Кошку зацепили при помощи удочки с петлей и аккуратно вытащили из-под кровли, после чего вручили обеспокоенной хозяйке.