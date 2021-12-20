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Общество20 декабря 2021 4:03

Системы ГИБДД Свердловской области заработали в обычном режиме

Технические специалисты устранили сбой
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Жители региона смогут обратиться за получением госуслуг, как в электронном виде, так и в порядке живой очереди

Жители региона смогут обратиться за получением госуслуг, как в электронном виде, так и в порядке живой очереди

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регистрационно-экзаменационные системы ГИБДД Свердловской области заработали в обычном режиме после сбоя в работе в МВД России. Жители региона в понедельник, 20 декабря, смогут обратиться за получением госуслуг, как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

- В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов, - рассказали в УГИБДД Свердловской области. - В настоящее время задача выполнена - доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме.

Отметим, что технический сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД по всей стране произошел из-за коммунальной аварии в серверных помещениях. Компьютеры, на которых хранятся данные, оказались залиты водой. Из-за этого не работала система, отвечающая за проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, а также за их регистрацию.