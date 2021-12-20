В Кольцово из-за снегопада не смогли приземлиться четыре рейса

В другой аэропорт отправили самолеты из из Москвы, Будапешта и Уханя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово ночью, 20 декабря, из-за снегопада не смогли приземлиться четыре рейса - три пассажирских и один грузовой. Их отправили на запасные аэродромы. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили представители аэропорта Екатеринбурга.

- Рейсы SU-1406 из Москвы, U6-7230 из Будапешта и U6-3962 из Уханя направили в Тюмень, рейс U6-263 из Москвы - в Челябинск, рассказали в пресс-службе Кольцово.

Сейчас все рейсы уже прибыли в Екатеринбург. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.

Напомним, в Свердловской области снегопады не отступят в ближайшие дни, и высота снежного покрова повысится на 10 сантиметров. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Виной всему обширный циклон, который пришел на Урал со стороны Скандинавии.