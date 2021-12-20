В Екатеринбурге из-за пожара из многоэтажки эвакуировались 12 человек

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 12 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 20 декабря, пожар произошел в 18-этажном доме на Бакинских Комиссаров. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания по лестничным маршам 12 человек, в том числе одного ребенка.

- В 02:26 поступило сообщение о пожаре. На площади 3 квадратных повреждено домашнее имущество в квартире расположенной на восьмом этаже муниципального 18-этажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 12 человек личного состава. Возгорание потушили за 13 минут.