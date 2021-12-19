На Урале пьяный водитель ГАЗа сбил 17-летнего парня

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В селе Петрокаменское у дома № 72 по улице Ленина в субботу, 18 декабря, водитель ГАЗа сбил 17-летнего парня, идущего по обочине с 27-летним братом и его знакомой с ребенком. Молодой человек шел позади них и не успел отреагировать на машину, чтобы отойти в сторону. С переломом большеберцовой кости юношу госпитализировали в ЦГБ №2 Нижнего Тагила.

- Водитель автомашины ГАЗ, следуя по населенному пункту, при движении по кривой дороге малого радиуса допустил выезд на правую обочину, где совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который двигался навстречу движению, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

За рулем ГАЗа находился 47-летний мужчина, имеющий стаж вождения автомобилем 27 лет. Как рассказали в ГИБДД, он неустойчиво двигался, разговаривал несвязно, кроме того, от него резко пахло алкоголем. Объяснится он не смог и от освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Госавтоинспекторы эвакуировал ГАЗ на штрафстоянку, а на виновника аварии составили административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

В ГИБДД напомнили, что отказ от медосвидетельствования приравнивается к нетрезвому вождению. За это Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет.