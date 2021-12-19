В Свердловской области высота снежного покрова повысится на 10 сантиметров

Снегопады обрушились на Урал из-за скандинавского циклона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области снегопады не отступят в ближайшие дни, и высота снежного покрова повысится на 10 сантиметров. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Виной всему обширный циклон, который пришел на Урал со стороны Скандинавии.

- Атмосферные фронты регулярно будут достигать Уральских гор, периодически переваливать горы, принося пока относительно небольшие, зато частые порции снега, - рассказала Галина Шепоренко. - В начале следующей недели снегопады могут быть достаточно интенсивными.

Также она рассказала, что со вторника в регион придет и похолодание. Температура воздуха ночью будет опускаться до -19, - 24 градусов, днем столбики термометров покажут -16,-21 градус.

Напомним, что в Екатеринбурге уже прошел сильный снегопад. Его последствия ликвидируют коммунальщики вместе с сотрудниками ГИБДД.