В ДТП с троллейбусом и автобусом в Екатеринбурге пострадали два человека

ДТП произошло на улице Щорса Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге в воскресенье, 19 декабря, в троллейбус влетела маршрутка. ДТП произошло на перекрестке улиц Щорса и Серова.
- В 11:20 на Щорса, 109 водитель автобуса маршрута № 05, двигаясь по Щорса со стороны Айвазовского в сторону Серова, допустил наезд на в стоящее транспортное средство - троллейбус с последующим падением пассажиров в салоне автобуса, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Два пассажира троллейбуса пострадали в ДТП. 17-летнюю девушку доставили в ДГБ №9 с ушибами мягких тканей лица, 39-летнюю женщину - в 36 больницу с ушибами головы.
По данным ГИБДД, за рулем автобуса находился 49-летний мужчина со стажем вождения 10 лет.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка