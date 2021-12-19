В ДТП с троллейбусом и автобусом в Екатеринбурге пострадали два человека

ДТП произошло на улице Щорса Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в воскресенье, 19 декабря, в троллейбус влетела маршрутка. ДТП произошло на перекрестке улиц Щорса и Серова.

- В 11:20 на Щорса, 109 водитель автобуса маршрута № 05, двигаясь по Щорса со стороны Айвазовского в сторону Серова, допустил наезд на в стоящее транспортное средство - троллейбус с последующим падением пассажиров в салоне автобуса, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Два пассажира троллейбуса пострадали в ДТП. 17-летнюю девушку доставили в ДГБ №9 с ушибами мягких тканей лица, 39-летнюю женщину - в 36 больницу с ушибами головы.

По данным ГИБДД, за рулем автобуса находился 49-летний мужчина со стажем вождения 10 лет.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

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