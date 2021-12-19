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Общество19 декабря 2021 12:06

С последствиями снегопада в Екатеринбурге борются коммунальщики и инспекторы ГИБДД

Автомобилистов попросили не парковать транспорт вдоль обочин
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Екатеринбург в выходные сильно засыпало снегом. Из-за изменений погодных условий ухудшилось состояние улично - дорожной сети. С последствиями снегопада борются коммунальщики и инспекторы ГИБДД.

- Сотрудниками Госавтоинспекции оказывается помощь в проезде оживленных перекрестков и улиц водителям снегоуборочной техники, - рассказали в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - Автомобилистам следует ответственно отнестись к данному вопросу. Непосредственное участие каждого, в том числе в части освобождения городских улиц для проезда снегоуборочной техники, влияет на своевременную и качественную очистку снега.

В ГИБДД обратились с просьбой к жителям Екатеринбурга не парковать транспорт вдоволь обочин, в парковочных карманах и в местах, где стоянка автомобиля на проезжей части помешает уборке от снега, а также соблюдать требования дорожных знаков и с пониманием отнестись к принимаемым мерам.