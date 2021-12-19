Учитель разорвала тетрадь мальчика и ударила его по лицу Фото: скриншот с видео

Прокуратура Березовского начала проверку после конфликта мальчика с учителем в школе № 2. Специалисты ведомства выяснят обстоятельства произошедшего. Для этого они опросят преподавателей учебного заведения.

- Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об образовании, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, конфликт между учеником шестого класса произошел с учительницей во время урока. Мальчик вовремя не сдал тетрадь, после чего преподаватель забрала ее у него и разорвала, а также ударила его по щеке. Проверку также проводит Министерство образования Свердловской области и полиция.