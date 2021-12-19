В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 621 человека

Состояние 517 пациентов, находящихся в больницах региона с коронавирусом, оценивается как тяжелое Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки подтвердился еще 621 случай коронавируса, из которых 148 приходятся на жителей столицы Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Алапаевске, Нижнем Тагиле, Карпинске, Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском м других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших с начала пандемии коронавирусом граждан на Среднем Урале составляет 191 864 человека, из которых 165 534 – полностью справились с вирусом. За сутки врачи сняли диагноз у 430 человек.

Сейчас состояние 517 пациентов оценивается как тяжелое, 330 – размещены в палатах реанимации, 267 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтвердились еще 34 случая смерти заболевших коронавирусом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 058 человек.