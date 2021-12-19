На Урале второй месяц разыскивают 51-летнего мужчину

Фото: поисковой отряд Лиза Алерт
В Свердловской области волонтеры разыскивают 51-летнего мужчину, который пропал в Верх-Нейвинском городском округе больше двух месяцев назад. О местонахождении Горохова Андрея Гавриловича ничего неизвестно с 2 октября.
- Был одет в черную толстовку, черные джинсы, темно-синие кроссовки, - сообщается в ориентировке.
Приметы:
Рост: 165 см.
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: голубые
Волосы: тёмно-русые
Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке.
Фото: поисковой отряд Лиза Алерт