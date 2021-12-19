В Березовском сгорел автомобиль, стоявший в гараже

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Березовском ночью, 19 декабря, вспыхнула Toyota Corolla, оставленная владельцем в гараже на улице Бетонщиков. Автомобиль полностью сгорел.

- В 03:39 поступило сообщение о пожаре. На площади 70 квадратных метров сгорел автомобиль Toyota Corolla, повреждены внутренняя отделка, перекрытие частного гаража, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 10 человек личного состава. В 03:48 пожарные локализовали огонь, ще через четыре минуты открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:35.