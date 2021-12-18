В Югре перевыполнили план по восстановлению тайги

Леса восстанавливали после серьезных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Ханты-Мансийском автономном округе перевыполнили план по восстановлению тайги. Показатель составляет 100,7% от плана: на 34 тысячах гектаров леса специалисты высадили более 14 миллионов саженцев деревьев.

Восстанавливали леса предприятия топливно-энергетического комплекса, лесничества, базы авиалесохраны, а также жители округа в рамках экологических акций. Об этом информирует ugra-news.ru.

Также по федеральному проекту «Сохранение лесов» автопарк лесничеств и лесохозяйственных учреждений Югры в 2021 году пополнен на 41 единицу техники.

Напомним, что в 2021 году леса Тюменской области серьезно пострадали от пожаров. Привлечение федеральных средств позволило справиться с ситуацией.