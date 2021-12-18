МЧС Свердловской области выступило с предупреждением из-за непогоды

В Екатеринбурге начались снегопады Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Свердловской области 18 декабря выступило с предупреждением о непогоде, так как в регионе начались сильные снегопады, а на дорогах вновь появилась гололедица.

Спасатели предупреждают, что на дорогах в такую погоду нужно быть максимально осторожными. В сложных условиях надо соблюдать скоростной режим, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

Машины не стоит оставлять под деревьями, под рекламными щитами и у линий электропередач, так как из-за сильного ветра они представляют реальную опасность. Об этом информирует пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Пешеходам также следует быть осторожными на тротуарах и при переходе через дорогу. Важно использовать обувь с нескользящей подошвой.

Во время непогоды не стоит отправляться в походы, не работать на открытом воздухе и высоте. В случае ЧП или аварийной ситуации нужно звонить по телефону МЧС «101» или на Единый номер экстренных служб «112».

Напомним, что синоптики пообещали резкое похолодание в следующий четверг, когда столбики термометров опустятся до отметки в -20 градусов.