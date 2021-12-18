СКР начал проверку инцидента с пенсионеркой, которую водитель вытолкал из автобуса в Екатеринбурге

Инцидент произошел у метро 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел по Ленинскому району СКР Свердловской области начал проверку по факту инцидент, который произошел с пенсионеркой на остановке «Площадь 1905 года» в самом центре Екатеринбурга.

В СМИ попала видеозапись, на которой видно, как водитель и кондуктор автобуса «012» выталкивают женщину, а потом оставляют ее лежать на асфальте и уезжают по улице 8 Марта в сторону Малышева.

В ходе проверки, организованной Следственным комитетом на предмет возможного наличия признаков ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», будут выясняться все обстоятельства происшествия, для чего будут приняты меры по установлению и опросу участников конфликта и выполнению иных необходимых мероприятий, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, также будут приняты меры, чтобы в будущем не допустить повторение подобных ситуаций. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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