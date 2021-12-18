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Здоровье18 декабря 2021 8:55

В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвердился у 626 человек

Статистика по коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области за 18 декабря 2021 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В Екатеринбурге вакцинация от коронавируса идет без выходных

В Екатеринбурге вакцинация от коронавируса идет без выходных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки по состоянию на 18 декабря 2021 года подтвердились еще 626 случаев коронавируса, из которых 130 приходятся на жителей столицы Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Алапаевск, Верхотурье, Дегтярск, Ирбит, Нижний Тагил, Новую Лялю, ЗАТО Свободный, Серов, Шалинский ГО и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших с начала пандемии коронавирусом граждан на Среднем Урале составляет 191 243 человека, из которых 165 104 – полностью справились с вирусом. За сутки врачи сняли диагноз у 435 человек.

Сейчас состояние 539 пациентов оценивается как тяжелое, 348 – размещены в палатах реанимации, 275 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтвердились еще 35 случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 024 человек.