График работы выездных пунктов вакцинации в Екатеринбурге на 18 декабря

Вакцинация от коронавируса в Екатеринбурге продолжается
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 18 декабря 2021 года работают несколько мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Рассказываем, где можно поставить прививку от коронавируса.
Цирк, улица 8 Марта, 43: с 10 до 18 часов
ТРЦ VEER Mall, проспект Космонавтов, 108д: с 10 до 19 часов
ТЦ «Омега», проспект Космонавтов, 41: с 10 до 19 часов
ТРК «Глобус», улица Щербакова, 4: с 10 до 16 часов
ТРЦ «Гринвич», улица 8 Марта, 46: с 10 до 19 часов
Жилой комплекс по улице Мехренцева, 38, офис на первом этаже: с 10 до 18 часов
ТЦ «Мега», улица Металлургов, 87: с 9 до 19 часов
Аэропорт «Кольцово», площадь Бахчиванджи, 1, Терминал внутренних авиалиний, здравпункт на 1 этаже: с 9 до 19 часов
ТРК «Парк Хаус», улица Сулимова, 50: с 10 до 19 часов
ТЦ «МаксиДом», улица Тверитина, 4: с 12 до 17 часов
ТРЦ «Алатырь», улица Малышева, 5: с 15 до 19 часов
ТЦ «Дирижабль», улица Шварца, 17: с 12 до 18 часов
Страховая компания «АстраМЕД», улица 8 Марта, 37
Гипермаркет «Сима-Ленд», улица Черняховского, 86/12, первый этаж: с 10 до 18 часов.
С собой возьмите паспорт, полис ОМС и СНИЛС.