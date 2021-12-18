График работы выездных пунктов вакцинации в Екатеринбурге на 18 декабря

Вакцинация от коронавируса в Екатеринбурге продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 18 декабря 2021 года работают несколько мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Рассказываем, где можно поставить прививку от коронавируса.

Цирк, улица 8 Марта, 43: с 10 до 18 часов

ТРЦ VEER Mall, проспект Космонавтов, 108д: с 10 до 19 часов

ТЦ «Омега», проспект Космонавтов, 41: с 10 до 19 часов

ТРК «Глобус», улица Щербакова, 4: с 10 до 16 часов

ТРЦ «Гринвич», улица 8 Марта, 46: с 10 до 19 часов

Жилой комплекс по улице Мехренцева, 38, офис на первом этаже: с 10 до 18 часов

ТЦ «Мега», улица Металлургов, 87: с 9 до 19 часов

Аэропорт «Кольцово», площадь Бахчиванджи, 1, Терминал внутренних авиалиний, здравпункт на 1 этаже: с 9 до 19 часов

ТРК «Парк Хаус», улица Сулимова, 50: с 10 до 19 часов

ТЦ «МаксиДом», улица Тверитина, 4: с 12 до 17 часов

ТРЦ «Алатырь», улица Малышева, 5: с 15 до 19 часов

ТЦ «Дирижабль», улица Шварца, 17: с 12 до 18 часов

Страховая компания «АстраМЕД», улица 8 Марта, 37

Гипермаркет «Сима-Ленд», улица Черняховского, 86/12, первый этаж: с 10 до 18 часов.

С собой возьмите паспорт, полис ОМС и СНИЛС.