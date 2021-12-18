В Екатеринбурге водитель Mercedes набросился на общественника

Мужчина не согласился с доводами активистов и набросился на одного из них. Фото: скрин с видео "СтопХам"

В Екатеринбурге на улице Радищева очередной рейд общественного движения «СтопХам» закончился потасовкой с водителем Mercedes у элитного жилого комплекса «Тихвин».

Активисты движения обратили внимание на автомобили, припаркованные на тротуаре у жилого комплекса, хотя разрешающего знака здесь нет.

Водитель иномарки напал на общественников. Фото: скрин с видео "СтопХам"

После этого молодые люди сделали замечание водителю Mercedes, ожидающего пассажира. Через минуту мужчина приоткрыл окно, и, услышав замечание, закрыл его. Однако активисты не стали отступать:

- Это не парковка, потому что здесь нет знака парковки. Мужчина, уберите машину с тротуара, - говорит активист движения на записи.

После этого водитель вышел из автомобиля и схватил одного из парней за куртку, а второго ударил в лицо. После этого охранник жилого комплекса попробовал уладить конфликт. Пострадавшему возместили стоимость сломанных очков.

Одному из активистов досталось кулаком по лицу. Фото: скрин с видео "СтопХам"

- Имущественный вред возместил, но нападавший должен ответить за вред, причиненный здоровью, - говорит активист «СтопХама».

Нападение произошло 26 ноября 2021 года. Ущерб здоровью пока не возмещен.