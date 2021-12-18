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Происшествия18 декабря 2021 6:01

Полиция Екатеринбурга объявила войну телефонным мошенникам

Стражи порядка разъясняют пенсионерам, как сохранить свои сбережения
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Чаще всего мошенникам доверяют пенсионеры

Чаще всего мошенникам доверяют пенсионеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга продолжает борьбу с телефонным мошенничеством. В информировании граждан, прежде всего пенсионеров, принимают участие все службы городского гарнизона полиции, включат сотрудников патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска, ГИБДД и других служб.

17 декабря сотрудники уголовного розыска объясняли пенсионерам, что ни в коем случае нельзя переводить деньги мошенникам на чужие счета, а также раздавали памятки с инструкцией, как сохранить от преступных посягательств свои деньги. Об этом информирует пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

Мошенники продолжают использовать открытую информацию, человеческие слабости и современные технологии в корыстных целях. В итоге многие жители Екатеринбурга лишаются крупных сумм, часто ущерб идет на миллионы рублей.

- Злоумышленники при помощи психологических приемов вынуждают клиентов самостоятельно проводить операции или передавать данные, которые нужны для хищения денег, это номера карт, секретный код с обратной стороны карты, коды доступа к личному кабинету из смс и так далее, - рассказывают в полиции Екатеринбурга.

Стражи порядка напоминают, что если вам позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что с вашей карты списывают деньги, что это мошенник. Нужно прекратить разговор, и перезвонить в банк, уточнив информацию, а потом сообщить о попытке мошенничества в полицию.

Напомним, что на этой неделе сотрудница мэрии Нижнего Тагила лишилась 4 миллионов рублей, поверив телефонному мошеннику. Женщина отдала все свои деньги, а также взяла несколько кредитов, которые также передала мошеннику.