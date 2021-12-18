Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 18 декабря: смертельное ДТП, бар на крыше и кастинг от Михалковой

Последние новости Екатеринбурга: утро 18 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 18 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

На трассе под Серовом накануне автомобиль Fiat Albea вылетел на полосу встречного движения и врезался в грузовик Scania. В аварии погибли два человека, еще один получил травмы.

Оказалось, что 51-летний водитель иномарки не справился с управлением на дороге, что и стало предварительной причиной ДТП. Водитель скончался в больнице, а 71-летняя пассажирка – на месте аварии. Еще один 48-летний пассажир получил серьезные травмы. Водитель фуры не пострадал.

В Екатеринбурге на крыше торгового центра «Мытный двор» на улице 8 Марта появится бар. Разрешение на его обустройство выдали археологи, изучившие нормативные документы и топографический план 2021 года.

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова дала старт кастингу на одну из главных ролей в своем новом сериале. Об этом теледива заявила в своем Instagram.

На одну из ролей Юлия Михалкова ищет мальчика 5-6 лет, который должен быть серьезным и смышленым. Ребенок может проживать в любой точке России, этот момент значения не имеет.