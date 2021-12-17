Злоумышленнице грозит наказание. Фото: Анастасия БАШКИРЦЕВА

В Екатеринбурге задержали обвиняемую за посредничество в подкупах на полмиллиона рублей. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура сотрудница екатеринбуржского завода по производству путевых машин с декабря 2019 по август 2020 незаконно получала деньги от четырех коммерческих организаций и отдавала их начальнику.

- Общая сумма подкупов составила более полумиллиона рублей. В отношении руководителя подразделения уголовное дело рассматривается в суде, - рассказали в прокуратуре.

Злоумышленнице грозит наказание по статье «посредничество в коммерческих подкупах в значительном и крупном размерах». Дело передано в суд Екатеринбурга для рассмотрения.

Напомним, что в Железнодорожном районе Екатеринбурга задержан 30-летний полицейский, который подозревается в передаче взятки. Проводится проверка.