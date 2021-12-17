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Общество17 декабря 2021 19:35

В Нижнем Тагиле нашли обувной магазин с незаконной продукцией

Роспотребнадзор изъял у продавца весь товар
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Роспотребнадзор изъял у продавца весь товар.

Роспотребнадзор изъял у продавца весь товар.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнетагильском магазине «Метагалактика» на улице Черноисточинское шоссе, 1Б нашли обувь, которая не соответствует техническому регламенту Таможенного союза. Об этом сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.

- В адрес предпринимателя вынесено предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда. Однако индивидуальный предприниматель не исполнил предписание, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

На продавца было подано заявление в суд, который позже принял решение изъять всю продукцию с прилавков.

Напомним, что в Екатеринбурге полицейские задержали машину «Урал» с полуприцепом, в котором было 16 кубометров бревен. При этом у водителя были неправильно составленные на перевозку древесины документы, сообщает городское УМВД.