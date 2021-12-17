Оборудование поможет на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания. Фото: Минздрав Свердловской области

В больнице Каменска-Уральского открыли первый кабинет компьютерной томографии. Как сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области оборудование оперативно поможет выявлять на ранних стадиях, сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания.

- Уникальность открытия этого кабинета заключается в том, что он расположен в поликлиническом звене. Мы идём путём модернизации диагностических амбулаторных центров, где концентрируем достаточно тяжёлую технику, - рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Стоимость нового оборудование почти 26 миллионов рублей. Его отличие от старого в том, что его качество снимков выше, а лучевая нагрузка на пациента ниже.