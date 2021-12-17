В Екатеринбурге из-за электросчетчика из многоэтажки эвакуировали 12 человек

На площади один квадратный метр был поврежден электрический счетчик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Кунарская из-за электросчетчика из многоэтажки эвакуировали 12 человек. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области инцидент произошел 17 декабря в 13:51.

- На площади один квадратный метр был поврежден электрический счетчик на 4-ом этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 12 человек, из них 3 детей, - рассказали в МЧС.

Информация о пострадавших не поступала. Пожар был ликвидирован в течение пяти минут. В тушении пламени были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава.

Напомним, что в поселке Режик Белоярского городского округа спасатели МЧС и местная пожарная дружина ночью, 17 декабря, потушили крупный пожар. Огонь вспыхнул в 02:42 на участке с частным домом на улице Центральная.