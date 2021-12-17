В Красноуфимске с поезда сняли 41-летнего мужчину с крупной партией наркотиков

Во время личного досмотра у пассажира нашли необычный груз: крупную партию разнообразных наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на станции «Красноуфимск» транспортные полицейские сняли с поезда, который шел из Москвы в Барнаул, 41-летнего мужчину. Он был пьян, поэтому пришлось вызывать силовиков. Во время личного досмотра у пассажира нашли необычный груз: крупную партию разнообразных наркотиков.

- При себе нетрезвого мужчины оказалось: почти килограмм N-метилэфедрона, полкило мефа, около 250 граммов метамфетамина, 438 граммов марихуаны и непонятный сверток общей массой 9 килограммов с неустановленным порошком, который экспертам еще только предстоит исследовать, - сообщает Telegram-канал «Опер слил».

Пассажира задержали и возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере». Ранее стало известно, в Екатеринбурге задержали 36-летнего полицейского из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Его подозревают в том, что он делал закладки и задерживал их покупателей с поличным.