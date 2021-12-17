Уралец пытался провезти в США полудрагоценные камни под видом керамических украшений

Фото: пресс-служба уральского таможенного управления

Житель Свердловской области пытался переправить в США ценные минералы под видом керамических фигурок для декора аквариума. Известно, что стоимость посылки он оценил в 35 долларов. Однако таможенники заподозрили неладное и отправили шестисотграммовый сверток на экспертизу.

- Согласно заключению таможенных геммологов в отправлении было пять диоптазов, шесть уваровитов и двенадцать азуритов в кристаллах. Их средняя рыночная стоимость превышает 32 тысячи рублей. Согласно действующему законодательству камни относятся к полудрагоценным, - уточнили в пресс-службе уральского таможенного управления.

Кроме того, ранее уже пресекали попытки пересылки партии природных демантоидов стоимостью более 3,2 миллиона рублей, а в отношении отправителя возбуждено два дела по факту нарушения запретов и ограничений и по факту недекларирования товаров в установленном порядке.