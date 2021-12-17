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Общество17 декабря 2021 16:48

В Екатеринбурге на крыше возле «Мытного двора» появится новый бар

Свердловские археологи дали добро на строительство
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Свердловские археологи дали добро на строительство

Свердловские археологи дали добро на строительство

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на крыше возле «Мытного двора» на пересечении улиц Малышева и 8 Марта появится новый бар. Как сообщает свердловское управление охраны памятников, археологи дали добро на строительство.

- В ходе подготовки экспертируемого проекта проведен сбор и анализ нормативных документов, архивных источников и литературы; проанализирована фотодокументация современного состояния ОКН и топографический план 2021 года, - сообщается в документе.

Согласно экспертизе, на территории объекта культурного наследия «Культурный слой Екатеринбурга XVIII — начала XX веков в пределах улиц Малышева — 8 Марта» разрешено строительство на крыше промтоварного магазина с баром.

Напомним, что на площади у аэропорта Кольцово построят арт-объект в форме гигантской петли Нестерова.