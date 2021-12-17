В Верхней Пышме водитель иномарки сбил девятилетнего мальчика

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Верхней Пышме водитель Hyndai Creta сбил девятилетнего мальчика, который перебегал дорогу «по зебре». Инцидент произошел днем на улице Калинина. Известно, что за рулем иномарки сидела 47-летняя женщина. В результате ДТП ребенок получил ушибы, доставлен в ДГКБ № 9 города Екатеринбурга.

- Водитель легкового автомобиля имеет стаж вождения 17 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекалась 40 раз, по результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель находилась в трезвом состоянии, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Женщина заявила, что не заметила ребенка. Ранее на свердловской трассе под Серовом в столкновении иномарки Fiat Albea и фуры Scania погибли два человека, еще один получил серьезные травмы.