В Екатеринбурге третий день ищут женщину в зеленом пуховике

Женщина нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
В Екатеринбурге третий день ищут Коморникову Алену Игоревну. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» женщина пропала 14 декабря 2021 года.
В день пропажи 37-летняя свердловчанка была одета в зеленый пуховик, розовые ботинки, синюю шапку и черные легинсы.
Приметы:
Волосы: темно-русые
Глаза: серо-зеленые
Телосложение: худощавое
Рост: 170 сантиметров
Женщина нуждается в медицинской помощи.
В день пропажи 37-летняя свердловчанка была одета в зеленый пуховик. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
Если вы знаете, где может находиться Коморникова Алена, сообщите инфоргу Екатерине (Феникс): 89530530483.
Напомним, что в Верхней Пышме, в поселке Балтым, пропал 36-летний Сайко Ярослав Михайлович. О его местонахождении ничего неизвестно с 11 декабря. Сейчас его разыскивают волонтеры поискового отряда «Прорыв» и полицейские.