В Екатеринбурге третий день ищут женщину в зеленом пуховике

Женщина нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге третий день ищут Коморникову Алену Игоревну. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» женщина пропала 14 декабря 2021 года.

В день пропажи 37-летняя свердловчанка была одета в зеленый пуховик, розовые ботинки, синюю шапку и черные легинсы.

Приметы:

Волосы: темно-русые

Глаза: серо-зеленые

Телосложение: худощавое

Рост: 170 сантиметров

Женщина нуждается в медицинской помощи.

В день пропажи 37-летняя свердловчанка была одета в зеленый пуховик. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Если вы знаете, где может находиться Коморникова Алена, сообщите инфоргу Екатерине (Феникс): 89530530483.

Напомним, что в Верхней Пышме, в поселке Балтым, пропал 36-летний Сайко Ярослав Михайлович. О его местонахождении ничего неизвестно с 11 декабря. Сейчас его разыскивают волонтеры поискового отряда «Прорыв» и полицейские.