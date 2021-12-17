В Екатеринбурге у «золотой школы» на Вторчермете открыли каток

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге на стадионе «золотой школы» № 106, которая расположена на Вторчермете, залили большой каток. В открытии развлекательной площадки принимали участие глава уральской столицы Алексей Орлов, а также выпускник этого учебного заведения – бизнесмен Андрей Симановский.

- Спортивное сооружение оборудовано пунктом проката коньков и теплыми раздевалками, а также празднично украшено к Новому году. Особое восхищение присутствующих вызвали ледяные скульптуры: символ 2022 года – тигр, а также изящные олени по периметру катка, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Во время церемонии открытия всем собравшимся продемонстрировали настоящее огненное шоу, а фигуристы исполнили танец под классическую музыку Петра Чайковского из балета «Щелкунчик», завершилась церемония открытия праздничным фейерверком.