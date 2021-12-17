Целью проекта является благоустройство набережной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на ВИЗе хотят снести 16 зданий ради нового трамвайного кольца и двух деловых центров. Согласно документу, опубликованному на сайте города, проект находится на стадии обсуждения.

- Администрация извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для реконструкции улицы Кирова, от улицы Долорес Ибаррури до улицы Плотников, - сообщается в документе проекта.

Целью проекта является благоустройство набережной, формирование связной системы рекреационных территорий вдоль Верх-Исетского пруда, реконструкция трамвайного кольца по улице Кирова и создание комфортной городской среды.

Исходя из планов, будут снесены дома на улице Кирова, постройки на территории храма и здания трамвайной станции ВИЗ. На их месте проложат новую трамвайную линию и построят 25-этажный дом. Также возле набережной Верх-Исетского пруда могут появиться два деловых центра.