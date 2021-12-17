Две трети пенсионеров Нижневартовского района привиты от коронавируса

Жители Югры активно прививаются от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 70% пенсионеров Нижневартовского района Югры поставили прививки от коронавируса.

По словам и.о. главного врача Новоаганской районной больницы, сейчас в этом медицинском учреждении есть достаточное количество вакцины, чтобы привить всех желающих. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В районе по статистике вакцинация идет полным ходом. Работники бюджетной сферы на сегодняшний день привиты на 99%, а пенсионеры – на 73%.

Многие пожилые жители Югры регулярно посещают поликлинику, чтобы пройти профилактический осмотр, поставить прививку. Сейчас здесь активно проводится ревакцинация, перед которой посетителей осматривает врач-терапевт.

По словам врачей, вакцинация снижает риск возникновения осложнений при заболевании коронавирусом. Это особенно важно для тех, кто находится в зоне риска.