В Екатеринбурге рецидивист получил срок за попытку убийства сожительницы

Злоумышленника обвинили по статье «Покушение на убийство», свою вину он признал частично Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили рецидивиста, который пытался убить свою сожительницу. Инцидент произошел 28 февраля этого года, тогда мужчина, будучи нетрезвым, избил женщину, после чего попытался задушить ее. После этого злоумышленник сбежал из квартиры, пытаясь устроить пожар.

- Смерть женщины не наступила по независящим от осужденного обстоятельствам, поскольку потерпевшая, придя в сознание от звуков ударов в дверь сотрудников пожарно-спасательной службы, покинула место преступления, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Злоумышленника обвинили по статье «Покушение на убийство», свою вину он признал только частично. По решению суда ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на полтора года.